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الإثنين، 23-10-2023 02:20 م

ورشة في بلدية إربد عن الأمن السيبراني

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية ورشة توعوية لموظفي بلدية اربد الكبرى حول واقع وتحديات مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني.

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وتناولت الورشة التي تحدث فيها المحاضر بالمركز المهندس علاء الكساسبة مفهوم الأمن السيبراني وأهمية التوعية به بالإضافة الى التعريف بكيفية حدوث الاختراقات ومثل الحماية.


وتطرق الكساسبة الى المخاطر السيبرانية المحتملة وكيفية التعامل معها على مستوى المؤسسات والأفراد وقدم نماذج تحاكي احد الحوادث الأمنية الحاصلة في واحدة من المؤسسات ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني.


وقال الكساسبة ان مخاطر اختراق الخصوصية دعت لإيجاد مظلة قانونية لحمايتها، مبينا ان تصنيفاتها تتم وفق أهداف المخترق أما لغايات الابتزاز أو الحصول على معلومات أمنية وبيانات حساسة.


ولفت الى ان الهجمات السيبرانية أصبحت جزءا هاما في الحروب والصراعات التي تحدث في وقتنا الحاضر، مشيرا الى أن مخاطرها تتوسع مع انتشار وتوسع الخدمات الرقمية والإلكترونية ما يستوجب تمتين منظومات حماية امن السيبراني التي تقع على عاتق الدولة والمؤسسات والأفراد على حد سواء.


وأوضح ان قطاع التعليم يعتبر من اكثر القطاعات على مستوى العالم عرضة للاختراقات، مبينا انه يسجل في العالم يوميا اكثر من نصف مليون حالة اختراق امن سيبراني.

 




 

 


 

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