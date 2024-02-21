تنويه من الافتاء الاردنية حول إعلان بداية رمضان

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، الدكتور أحمد الحراسيس، إن إعلان بداية الشهر المبارك وغرة شوال من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.



وأهاب الحراسيس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بتحديد بداية شهر رمضان من أهل الاختصاص، تحقيقا لوحدة المجتمع، في إشارة إلى ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة عن الموضوع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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