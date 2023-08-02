وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

طمأن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة طلبة الثانوية العامة بأن نتائج "التوجيهي" لن تُعلن فجأة.

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وقال كنانة اليوم الاربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن الوزارة ستعلن موعد ظهور النتائج باليوم والساعة قبل أيام من ظهورها بشكل رسمي .



وأكد أنه سيتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه نتائج الثانوية العامة ونسب النجاح وقائمة الأوائل في كافة التخصصات.

وتوقع أن يتم إعلان نتائج التوجيهي في النصف الثاني من شهر آب الحالي.



وأوضح ان وزارة التربية والتعليم ارتأت منذ سنوات الاعلان عن موعد ظهور نتائج التوجيهي بشكل محدد لتفادي حالة التوتر والارباك التي كان يعيشها الطلبة واهاليهم ، الامر الذي حد من الشكاوى والازعاجات المرافقة لظهور النتائج والتي كانت تؤرق المواطنين .