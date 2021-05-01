وزارة التربية لـ الوكيل : رقم قياسي بعدد طلبة التوجيهي لهذا العام والامتحان في موعده

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق مصادر في وزارة التربية والتعليم فانه يتم الان التجهيز لعقد امتحان الثانوية العامة وترتيب امور البروتوكول الصحي الذي سيطبق خلال الامتحان الذي سينعقد خلال شهر حزيران القادم .

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واكدت المصادر ان عدد الطلبة الذين سيتقدمون لامتحان التوجيهي لهذه الدورة هو الاعلى منذ سنوات طويلة مما يضع تحديا امام الوزارة بضرورة اجراء الامتحان بالطرق والوسائل الصحية المناسبة .

ومن المتوقع ان يشارك في امتحان الثانوية العامة 45 الف معلم ومصحح وعامل حيث دعت وزارة الصحة هؤلاء الى الاسراع باخذ المطعوم ضد كورونا قبل بدء الامتحان .