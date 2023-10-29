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الأحد، 29-10-2023 11:06 ص

وزارة التربية: نحو 80 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن عدد المسجلين للامتحان التكميلي للثانوية العامة، بلغ نحو 80 ألف طالب وطالبة.

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وأضاف شحادة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدورة التكميلية لعام 2023.


ولفت أن الوزارة تعمل على إعداد أرقام الجلوس والتي سيتم إصدارها خلال شهر تشرين الثاني 11 ومن ثم يتأكد الطالب من بياناتهم.


وتوقع أن يعقد الاختبار الأول لامتحان التكميلي الثانوية العامة في نهاية شهر كانون الأول 12 . 


وانتهى موعد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي مساء يوم الخميس الماضي الموافق 26/10/2023.


 




 

 


 

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