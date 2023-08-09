وزارة التربية: 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الجديد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة إن نحو 200 ألف طالب وطالبة في كافة مدارس المملكة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي 2023/ 2024.وقال المساعفة اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن عملية التسجيل للصف الأول تمت من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة وعند انتهاء الموعد للتسجيل عبر المنصة تم تسجيل الطلبة من خلال زيارة ولي الأمر إلى المدرسة .وأشار أن جميع المدارس ما زالت تفتح أبوابها لتسجيل طلبة الصف الأول وذلك قبل دوام المدارس الحكومية المقرر في 20 آب الحالي، ودوام المدارس الخاصة في 31 آب 2023.ونوه من جديد أنه لا حاجة لتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، في حالة رغبة أولياء أمور بالاستمرار في ذات المدرسة الحكومية التي أكمل فيها أبناؤهم مرحلة الروضة.