الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات تنشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في عجلون

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في جرش

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

هل يستمر فرض حظر التجول الشامل خلال الاسابيع القادمة ؟

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيضاتها على 200 سلعة

السعودية: 25 وفاة و323 إصابة جديدة بكورونا

توضيح حول اسماء الوزراء الجدد وموعد أداء الحكومة اليمين

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا




الأحد، 11-10-2020 11:46 م

وزارة التربية : 37 اصابة بكورونا في المدارس خلال الخميس الماضي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة التربية والتعليم الموجز الاعلامي حول تعليق الدوام للهيئات الإدارية والتعليمية في مدارس المملكة بسبب الإصابات بفيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق للأيام الجمعة والسبت والأحد  9 و 10 و 11 / 10 - 2020 .

• تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في (  35 ) مدرسة للأيام  الجمعة والسبت والأحد حيث ان إصابات الطلاب كانت يوم الخميس وظهرت النتائج يومي الجمعة والسبت )  :   ( 29 ) مدرسة حكومية و ( 3 ) مدارس خاصة و ( 3 ) مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية - أونروا بسبب إصابات كورونا.

اضافة اعلان

حيث بلغ مجموع إصابات تلك الأيام ( 37  ) إصابة توزعت بين ( 27 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس ( 6 ) طلبة و ( 3 ) موظفين ومستخدم.

المدارس الحكومية : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 29 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 24 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية داخل المدارس و ( 4 ) طلبة توزعت كالتالي : 

1- مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
2- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة معلمة.
3- مدرسة فاطمه الزهراء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
4- مدرسة وادي الريان الثانوية الشاملة المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلم.
5- مدرسة الرصيفة المهنية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
6- مدرسة ذات النطاقين الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالبة.
7- مدرسة عبد الجبار الفقيه الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان /  إصابة معلم.
8- مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية المختلطة / مسائي سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.
9- مدرسة أبوعلندا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة. 
10- مدرسة عائشه بنت طلحة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.
11- مدرسة الرصيفة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة  / إصابة إدارية.
12- مدرسة المطلة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إصابة طالبتين.
13- مدرسة السويسة الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.
14- مدرسة ضاحية الحسين الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواؤ قصبة إربد / إصابة معلمة.
15- مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلمة.
16- مدرسة نافع الشرقي الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة /إصابة معلمة.
17- مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.
18- مدرسة الجويدة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
19- مدرسة أم سلمة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلم.
20- مدرسة الأميرة سلمى الثانوية / مسائي سوريوت / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة. 
21- مدرسة الأميرة سلمى الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان. 
22- مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية الريادية / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة معلمة.
23- مدرسة الشيماء الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة إدارية.
24- مدرسة جاوا الأساسية الثانية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة /إصابة معلم.
25- مدرسة رقية بنت الرسول الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 
26- مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة. 
27- مدرسة بصيرا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا / إصابة معلمة. 
28- مدرسة صويلح الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم  للواء الجامعة / إصابة طالب. 
29- مدرسة الشيماء الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 

مدارس وكالة الغوث الدولية : 


تم تعليق دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 )مدارس بسبب إصابة معلم واحد وطالبة واحدة بفيروس كورونا : 

30- مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
31- مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الرابعة / وكالة الغوث الدولية.  
32- مدرسة إناث الزهور الابتدائية الثانية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالبة.

المدارس الخاصة : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 3 ) إصابات  توزعت بين معلمتين وطالب.  
___________

● عادت الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى الدوام في (  65  ) مدرسة حكومية وخاصة  بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق. 

 


 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  926 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 


• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 590 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 226 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 364 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.  


• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 331 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).


• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 355 ) مصابا و(  27 ) مستخدما و ( 40 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202070556165762604

اصوات تتصاعد للمطالبة بعودة الطلبة الى المدارس

figuur-i-607

تطبيق امان : الكشف عن 473 اصابة مؤكدة خلال الاسبوع الماضي

5f7ade52d76b7

جرش : ادخال 3 مصابين بكورونا الى قسم العزل في مستشفى جرش الحكومي

1020201101118538109016

إدارة الأزمات تنشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

1020201115140753055747

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في عجلون

1020201110821125176893

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في جرش

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل اصابات طلبة ومعلمين بفيروس كورونا

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدراسة في مدرسة خاصة بالمفرق بعد تسجيل اصابة بكورونا

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

استئناف الدراسة الوجاهية لطلاب صعوبات التعلم

12201922172143767039101

وزير التربية: قرار عودة دوام المدارس ليس بيد الحكومة فقط

1120192311653436589444

طرح عطاء لإنشاء واستكمال أبنية مدرسية ورياض أطفال

9202011175151350088613

4 مدارس جديدة تعلق دوامها بعد تسجيل اصابات كورونا