وزارة التربية : 37 اصابة بكورونا في المدارس خلال الخميس الماضي

الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة التربية والتعليم الموجز الاعلامي حول تعليق الدوام للهيئات الإدارية والتعليمية في مدارس المملكة بسبب الإصابات بفيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق للأيام الجمعة والسبت والأحد 9 و 10 و 11 / 10 - 2020 .



• تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 35 ) مدرسة للأيام الجمعة والسبت والأحد حيث ان إصابات الطلاب كانت يوم الخميس وظهرت النتائج يومي الجمعة والسبت ) : ( 29 ) مدرسة حكومية و ( 3 ) مدارس خاصة و ( 3 ) مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية - أونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات تلك الأيام ( 37 ) إصابة توزعت بين ( 27 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس ( 6 ) طلبة و ( 3 ) موظفين ومستخدم.



المدارس الحكومية : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 29 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 24 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية داخل المدارس و ( 4 ) طلبة توزعت كالتالي :



1- مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

2- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

3- مدرسة فاطمه الزهراء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

4- مدرسة وادي الريان الثانوية الشاملة المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلم.

5- مدرسة الرصيفة المهنية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

6- مدرسة ذات النطاقين الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالبة.

7- مدرسة عبد الجبار الفقيه الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

8- مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية المختلطة / مسائي سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.

9- مدرسة أبوعلندا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة.

10- مدرسة عائشه بنت طلحة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

11- مدرسة الرصيفة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إدارية.

12- مدرسة المطلة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إصابة طالبتين.

13- مدرسة السويسة الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.

14- مدرسة ضاحية الحسين الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواؤ قصبة إربد / إصابة معلمة.

15- مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلمة.

16- مدرسة نافع الشرقي الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة /إصابة معلمة.

17- مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.

18- مدرسة الجويدة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

19- مدرسة أم سلمة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلم.

20- مدرسة الأميرة سلمى الثانوية / مسائي سوريوت / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

21- مدرسة الأميرة سلمى الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان.

22- مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية الريادية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

23- مدرسة الشيماء الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة إدارية.

24- مدرسة جاوا الأساسية الثانية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة /إصابة معلم.

25- مدرسة رقية بنت الرسول الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

26- مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.

27- مدرسة بصيرا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا / إصابة معلمة.

28- مدرسة صويلح الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالب.

29- مدرسة الشيماء الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.



مدارس وكالة الغوث الدولية :



تم تعليق دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 )مدارس بسبب إصابة معلم واحد وطالبة واحدة بفيروس كورونا :



30- مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.

31- مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الرابعة / وكالة الغوث الدولية.

32- مدرسة إناث الزهور الابتدائية الثانية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالبة.



المدارس الخاصة : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 3 ) إصابات توزعت بين معلمتين وطالب.

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● عادت الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى الدوام في ( 65 ) مدرسة حكومية وخاصة بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.



• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 926 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.



• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 590 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 226 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 364 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.



• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 331 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).



• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 355 ) مصابا و( 27 ) مستخدما و ( 40 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )



