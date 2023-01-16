وزارة التعليم العالي : حاجتنا 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب والحكومة تخصص 10ملايين دينار فقط

الوكيل الإخباري -

قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس لجنة إدارة صندوق دعم الطالب الدكتور مأمون الدبعي إن عملية الترشح الطلبة للحصول على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب تحكمها معايير منها الموارد المالية الخاصة في الصندوق والنقاط التي يحصل عليها الطالب.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين للإعلان عن الأسس المعتمدة والآليات المتبعة في تنفيذ عملية ترشيح الطلبة للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب أن المجموع الكلي لنقاط الطالب تتكون من 1000 نقطة منها 600 نقطة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للطالب و 400 نقطة للتحصيل الأكاديمي ويضاف عليها 150 نقطة للحالات الإنسانية.



وحول آلية إعطاء النقاط للطالب من خلال الدعم الاقتصادي قال إن الطالب يحصل على 150 نقطة في حال يتلقى دعم من صندوق المعونة الوطنية ويحصل الطالب على 150 نقطة إذا كان يدرس في إحدى مدارس جيوب الفقر المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ويحصل الطالب على 100 نقطة حسب موقع لواء المدرسة والجامعة.



وحول الحالات الإنسانية والنقاط الإضافية تتضمن 5 حالات منها إصابة الطالب المترشح أو رب الأسرى بأمراض معينة تم تحديدها من قبل صندوق الطالب أو معاناة الطالب أو رب الأسرى من عجز يبلغ 60% أو أكثر أو إثبات وجود جلوة عشائرية أو وفاة كلا الوالدين للطالب والحالة الأخيرة أن تكون الطالبة مطلقة ولديها طفل على الأقل.



وأشار الدبعي إلى حاجة الوزارة 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب والحكومة تخصص فقط 10 ملايين دينار للصندوق، موضحا أن وزارة التعليم العالي خاطبت مديرية الأموال العامة لتحصيل القروض المستحقة على الطلبة عن العام 2016، والبالغة 5 ملايين دينار.



وكشف الدبعي أن الوزارة منحة الطلبة المرشحين للمنح والقروض للعام الحالي 56 % قروض و 44% منح مؤكداً أنه لا توجه لرفع الرسوم الجامعية على البرنامج العادي.



وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي عن ترشيح (57747) ألف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023 يشكلون ما نسبته (71) % من إجمالي المتقدمين.











