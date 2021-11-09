مناقشة تعزيز الثقافة للمتسربين بتربية إربد

الوكيل الاخباري - ناقش لقاء بمديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد، تعزيز الثقافة للمتسربين الذي تنفذه مؤسسة "كويست سكوب"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والذي يستهدف الطلبة المتسربين من المدارس.



وأكد مدير التربية صالح العمري خلال اللقاء الذي عقد بمدرسة الوليد بن عبدالملك الثانوية اهمية دور البرنامج في توفير فرصة ثانية للطلبة الذين فقدوا حقهم في التعليم النظامي، مشيرا الى وجود عدد كبير من المراكز بالمحافظة لهذه الغاية.

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