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الخميس، 25-11-2021 03:34 م

وزارة الثقافة تعلن عن إطلاق مسابقة للشعر النبطي

وزارة الثقافة1


الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تنظم وزارة الثقافة مسابقة للشعر النبطي، بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية على هامش مهرجان الأردن لسباقات الهجن، وذلك يومي الثامن والتاسع من الشهر المقبل.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم، فإنه على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة إرسال قصائدهم على البريد الإلكتروني: [email protected] قبل يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الـ 30 من تشرين الثاني الحالي.

 

وفي بيانها، اشترطت الوزارة على الراغبين بالمشاركة؛ أن يكون الشاعر أردني الجنسية، وأن يكون قد أتم ثمانية عشر عاما من عمره على الأقل، وأن يرسل مع مشاركته رقم هاتفه الذي يرغب بالتواصل عبره، وأن تستلهم القصيدة جانبا من منجزات الدولة الأردنية خلال مائة عام من عمرها المديد، وأن لا تقل أبيات القصيدة عن خمسة عشر بيتا.


كما اشترطت أن تكون القصيدة جديدة ومبتكرة وأصيلة، ولم يسبق للشاعر أن تقدم للمشاركة بها في أي مسابقة أخرى، وأن تكون مطبوعة ومشكولة، وأن تلتزم القصيدة بالثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية وأن تحترم الأعراف الاجتماعية، وأن لا تثير النعرات الطائفية والعرقية، وأن تعظم الروابط المشتركة بين أبناء المجتمع الأردني الواحد. وقالت إنه يجوز للجنة استكتاب أي من الشعراء في حال رأت ذلك ضروريا.

 

وبينت أنه جرى تخصيص 3 جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيتم تكريمهم في حفل خاص يقام بهذه المناسبة، كما خصصت جوائز ترضية مالية للمتسابقين من المركز الرابع وحتى العاشر.

 

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