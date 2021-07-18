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الأحد، 18-07-2021 04:13 م

وزارة الداخلية : زيادة عدد الداخلين عبر مركز العمري إلى ألفين

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية أنه تم زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى المملكة عبر المنصة البرية من مركز حدود العمري ليصبح ألفي شخص يومياً بدلاً من ألف شخص وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للثامن عشر من تموز الحالي.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اصدرته اليوم الاحد أن هذا الإجراء يأتي بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين العائدين إلى المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك و للأشقاء الراغبين بالقدوم إلى المملكة من السعودية ودول الخليج العربي.


يشار إلى أنه تم سابقا السماح للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم بالدخول إلى المملكة عبر هذا المركز الحدودي دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.


 




 

 


 

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