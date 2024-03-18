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الإثنين، 18-03-2024 04:27 م

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفواكه للاستهلاك في شهر رمضان، بالتعاون مع كُل الجهات المعنية،مؤكدًا توفر كميات كافية من اللحوم المحلية و المُستوردة.

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من جهته أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي كونه يُعد رافدا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وتذليلها لإيجاد توازن لحماية المزارع والمُستهلك.


وقال العلاقمة إن اللجنة تطالب وزارة الزراعة بضرورة وقف استيراد "البرتقاليات" حتى نهاية الشهر الحالي، ليتمكن المُزارع الأردني من بيع محصوله في الأسواق.


كما طالب وأعضاء اللجنة النواب: علي الغزاواي، محمد الشطناوي، عودة النوايشة، بتوفير الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات المطلوبة في الأسواق، وبأسعار مُناسبة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.



 




 

 


 

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