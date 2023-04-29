السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

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السبت، 29-04-2023 05:30 م

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

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الوكيل الاخباري - يقيم المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، بالتعاون مع جمعية الريادة الخيرية يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا في قاعات المرحوم إسماعيل السعودي في لواء بصيرا.

ويشتمل اليوم الطبي على تقديم الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية لمختلف الفئات العمرية ولجميع الجنسيات من خلال العيادات التابعة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، التي تتضمن خدمات العناية بصحة المرأة قبل الإنجاب ورعاية الحوامل وفترة النفاس وسن الأمل، وتقديم مشورة تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن هشاشه العظام، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، والكشف عن فقر الدم.

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