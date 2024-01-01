وزارة الصحة: إجراء 7500 قسطرة قلبية و530 عملية قلب مفتوح العام الماضي

الوكيل الإخباري - حققت وزارة الصحة خلال العام الماضي 2023 عدداً من الإنجازات، شملت التوسع بتقديم الخدمات الصحية، وافتتاح وإعادة تأهيل مراكز صحية، وتوسعة أقسام الكلى، والتوسع في إجراء عمليات القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح، وتعديلات في شمول مشتركي التأمين الصحي، وتطوير الموارد البشرية، والحوكمة وسن التشريعات الجديدة.

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وعملت الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات الصحية من خلال، توسعة وصيانة 53 مركزاً صحياً شاملاً وأولياً، وافتتاح 6 مراكز صحية شاملة (مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بمحافظة مأدبا، مركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية، مركز صحي العقبة الشامل، مركز صحي دير الكهف، مركز صحي السامك بمحافظة العاصمة).



كما عملت على إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية همتنا، ويقوم المركز حالياً بتقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة، وتوسعة أقسام الكلى في 3 مستشفيات (د. جميل التوتنجي، الرمثا، الشونة الجنوبية) وبسعة 60 سريراً، وإعادة تشغيل مستشفى الشيخ زايد الميداني/ العقبة ليحتوي على قسم للأطفال بسعة 20 سريراً.



وحققت الوزارة إنجازات عبر تقديم خدمات صحية متخصصة من خلال إجراء أكثر من 7500 قسطرة قلبية و530 عملية قلب مفتوح في مستشفى الجراحات المتخصصة التابع لمستشفيات البشير، ومستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى السلط الجديد، ومستشفى الكرك الحكومي) مقارنة ب 5937 قسطرة قلبية و413 عملية قلب مفتوح للعام 2022.



وعملت على تقديم خدمات متخصصة في مركز سميح دروزة للأورام لأكثر من 5300 مراجع مقارنة ب 1787 للعام 2022 بالإضافة الى3552 جلسة علاج كيماوي مقارنة ب 779 جلسة للعام 2022.



وحول تطوير الخدمات، عملت الوزارة على شمول مشتركي التأمين الصحي من الدرجة الثانية والثالثة ومنتفعيهم بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة بما يقارب (40) ألف مستفيد، إضافة الى التوسع في خدمات توصيل أدوية الأمراض المزمنة لتشمل 23 مستشفى و94 مركزاً صحياً ولتشمل 22632 مستفيداً.



وحول حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حققت الوزارة إدخال 23 مستشفى و167 مركزاً صحياً في الخدمة الإلكترونية المحوسبة، بالإضافة لخمسة مواقع (عيادات مستشفى الأميرة بسمة، مبنى الطب النووي والمسارع النووي/ البشير، مديرية الأمراض الصدرية، ومديرية الصحة النفسية وتشخيص الإعاقات)، كما أن نسبة الإنجاز لحوسبة 60 مركزاً صحياً و6 مستشفيات حوالي 50 بالمئة.



كما عملت على التوسع في اعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية وشملت 18 مستشفى و100 مركز صحي، إضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في 31 موقعاً صحياً (15 مستشفى و14 مركزاً صحياً و2 مراكز متخصصة).

وأنشأت الوزارة وحدة لسماع صوت متلقي الخدمة والتي سيتم اطلاقها خلال أيام، والتوسع في افتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين (28 عيادة).



وعن تطوير الموارد البشرية، اعتمدت الوزارة ثلاثة برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (أمراض القلب والشرايين / مستشفى الأمير حمزة، وأمراض الجهاز الهضمي والبنكرياس في مستشفيات البشير، وجراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير)، إضافة الى ابتعاث 60 من الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية.



وبينت الوزارة، انه تم قبول 493 طبيباً ضمن برامج الإقامة المختلفة للأطباء، وتم تدريب أكثر من 2020 من الكوادر الصحية خلال العام 2023 في مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب 112 موظفاً من الكوادر الطبية المتخصصة في الوزارة بدورة الرعاية التأسيسية.



وحول الحوكمة، بينت الوزارة أنها أنجزت 13 من التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة من أبرزها لعام 2023، ومنها نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تعليمات معدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023، تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023، تعليمات معدلة لتعليمات شمول الأفراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023.



وحول الاستراتيجيات والحملات الوطنية، أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام (2023-2025)، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، والحملة الوطنية للتوعية بأنماط الحياة الصحية، والحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية، إضافة الى إطلاق الحملة التعريفية بالتطوير المهني المستمر (التعليمات المتعلقة بتجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية).



وعن المشاريع التي تقوم الوزارة على تنفيذها، وهي قيد التنفيذ، تعزيز سلاسل التزويد (بناء مستودع حديث، سيارات مبردة، غرف مبردة)، ومستشفى الأميرة بسمة بنسبة إنجاز حوالي 70 بالمئة، وتأسيس المستشفى الافتراضي، ومركز المحاكاة، وانشاء وتوسعة وصيانة عدة مراكز صحية، تطوير وتحديث مستشفيات البشير، تحديث وتوسعة مستشفى الأمير حسين، البدء بمشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل.



كما تعمل الوزارة على دراسة لإنشاء وتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ والكلى والعناية الحثيثة ضمن مستشفى المفرق الحكومي، وتطوير الخارطة الصحية، وربط مبنى وزارة الصحة بالطاقة البديلة، وإطلاق 63 خدمة الكترونية لترخيص وإعادة ترخيص العاملين بالمهن الصحية والتطوير المهني المستمر، والبدء بشمول الأطفال عمر سبع سنوات في المعالجة في مرافق الرعاية الصحية الأولية مجاناً.