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الخميس، 15-02-2024 03:59 م

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالمياً بالأسبوع الثاني من شباط

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي إلى 828.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 794.2 دولار  وبنسبة ارتفاع  بلغت 4.3 % .

ووفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة حول اسعار المحروقات عالمياً  فإن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 869.1 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الأول من شباط الذي بلغ 839.6 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5 في المئة، في حين ارتفع  ايضاً معدل سعر السولار من 737 دولار للطن الى 772 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 في المئة.

وأوضحت الوزارة أن معدل سعر الكاز ارتفع من 763.2 دولار للطن إلى 800.6 دولار، بنسبة بلغت 4.9 في المئة، أيضا ارتفع سعر زيت الوقود من 417.9 دولار للطن إلى 432.5 دولار، بنسبة 3.5 في المئة.

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