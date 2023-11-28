وزارة العدل: 15 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر تشرين أول الماضي.



وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 15 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي، وتم تنفيذ 352 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، إلى جانب فرض 28 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).

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كما استقبلت الوزارة 229 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.

وبلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر الماضي 4.2 مليون ورقة، وذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.



ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.