وزارة العمل تطلق غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية للتفتيش

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية للتفتيش؛ بهدف تطوير منظومة تفتيش العمل وحماية العمال، لتساهم في تعزيز تنفيذ الأحكام والشروط القانونية المتعلقة بأعمال التفتيش ومفتشي العمل وشروط وساعات العمل والأجور، إضافة إلى السلامة والصحة المهنية وحظر عمالة الأطفال وتنظيم عمل الأحداث وشروط وظروف العمل الأخرى ذات الصلة.



وقال وزير العمل نايف استيتية، خلال حفل الإطلاق، إن غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية، تأتي ضمن أولويات الوزارة في تحسين وتطوير نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للوصول إلى منظومة تفتيش، وفق أعلى المعايير الدولية بما يعزز إيجاد بيئة عمل لائقة في القطاع الخاص، إضافةً إلى زيادة وتحسين إنتاجية المفتش والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش بمختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة جودته؛ بهدف تنظيم سوق العمل الأردني.

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