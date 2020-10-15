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الخميس، 15-10-2020 03:00 م

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه تم تبليغ الوزارة بوفاة عامل يبلغ من العمر 22 سنة من الجنسية النيبالية يعمل لدى أحد مصانع المنطقة الصناعية المؤهلة في قضاء الظليل.
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وأكد الزيود في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن الوزارة تتابع مع الطب الشرعي للوقوف على السبب الفعلي للوفاة، مشيرا إلى أن إدارة المصنع وجدت العامل متوفيا داخل مكان سكنه.

ولفت إلى أن المصنع المذكور متابع وبشكل مستمر من فرق التفتيش في الوزارة إسوة بباقي المصانع، مؤكدا أنه لم ترد للوزارة أي شكوى تتعلق بقضايا عمالية تتعلق بالعمل داخل المصنع.

 




 

 


 

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