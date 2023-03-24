وزارة المياه: لا نية لتعديل التعرفة خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة وجود نية لرفع أو تعديل تعرفة أسعار المياه خلال العام الحالي.

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وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن فكرة رفع أو تعديل تعرفة أسعار المياه غير مطروحة في الوقت الحالي ولن يتم رفع الأسعار خلال العام الحالي.

وحول موعد إصدار الفواتير الشهرية، أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء الإجراءات الفنية المتعلقة بتطبيق الفواتير الشهرية بدلا من الفواتير الربعية (كل 3 شهور).

ولفت سلامة إلى أنه لا عودة عن التوجه نحو الفواتير الشهرية وسيتم توزيع الفواتير الجديدة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وكانت أعلنت وزارة المياه والري في وقت سابق أنها سترفع تدريجيا تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة.