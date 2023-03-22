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الأربعاء، 22-03-2023 02:15 م

المياه تحتفي باليوم العربي والعالمي للمياه

وزارة المياه والري1


الوكيل الإخباري - احتفلت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم المياه العربي والعالمي.

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وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الاحتفال بيوم المياه العربي والعالمي يأتي تأكيدا على دور الوزارة بترسيخ التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، للحفاظ على الموارد المائية، مؤكدا أن الحكومة تعمل من خلال الوزارة على تحقيق وضمان الأمن المائي لجميع المواطنين، وتوفير المياه بأعلى مواصفات الجودة.


وبين النجار أن أولويات الوزارة هي المحافظة على جميع المصادر وحمايتها، والحد من الهدر المائي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، والاستعانة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات، لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، سيما الاستخدامات المنزلية.


وأكد أن الوزارة ماضية في وضع الخطط والحلول الابتكارية، وتنفيذ المشاريع المائية المهمة للنهوض بالواقع المائي نحو الأفضل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل معهم لمواجهة التحديات المائية.


من جانبه، أكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإعلام عمر سلامه، أهمية الحفاظ على المياه وتنمية الحس الوطني للمواطنين باعتبار أن المياه حق للجميع، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة بعمل النشاطات المجتمعية والتوعوية لترشيد الاستهلاك المائي في مختلف القطاعات، والحد من الاعتداءات على المصادر المائية.


وعلى هامش الاحتفال، افتتح النجار المعرض الوطني المائي الذي أقيم بهذه المناسبة، واشتمل على توزيع بروشورات ومواد إعلامية تتضمن رسائل توعوية للمواطنين، لتحفيزهم على ترشيد الاستهلاك المائي وتقليل الفاقد، وحماية مصادر المياه من التلوث والاعتداءات، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع الحصاد المائي لتحقيق الأمن المائي الوطني.

 




 

 


 

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