وزيرة الاستثمار تدعو رجال أعمال سعوديين للاستفادة من مزايا الاستثمار بالأردن

الوكيل الاخباري - دعت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، وتعزيز استثماراتهم في الأردن.



وأكدت أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.



وقالت السقاف خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الاستثمار، وغرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، و28 مستثمراً، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية الشقيقة، بلغت مستوى متميزاً في العديد من المجالات، خاصة الاستثمارية والتجارية.



وأضافت أن الاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وتتوزع على العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والتجارة والقطاع السياحي والتطوير العقاري، والقطاع الزراعي، والرعاية الصحية.



وبينت أن الأردن يعتبر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن الاقتصاد الأردني استمر في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغت نسبة النمو في العام 2022، 2.5 بالمئة.

اضافة اعلان