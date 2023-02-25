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السبت، 25-02-2023 09:11 م

وزيرة التنمية تحيل قضيه دار المسنين الى المدعي العام المختص

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الوكيل الإخباري - قررت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت تحويل ملف التحقيق في إحدى دور رعاية كبار السن في العاصمة عمان والذي يتبع لإحدى الجمعيات الخيرية إلى المدعي العام المختص.

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وجاء القرار على خلفية حادثة تعرض مسنة لاثار حروق من الدرجة الأولى والثانية بحسب التقرير الطبي الأولي، واستنادا لتوصيات لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة مساء يوم الجمعة.


وكان موقع "الوكيل الاخباري" نشر خبرا عن الناطق باسم الوزارة أشرف خريس، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بتعرض سيدة مسنة للحرق في دار للمسنين في العاصمة عمّان.


وقال خريس إن اللجنة تعمل للتحقق من حيثيات الحادثة.

 

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر احتراق السيدة المسنة في وجهها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى للوقوف على حالتها الصحية.




 




 

 


 

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