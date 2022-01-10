وزيرة الثقافة: الفنان الأردني حاضر بقوة وتميز

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الفنان الأردني حاضر بقوة ومتميز في مختلف مواقعه وتنوع إبداعاته وتميز أعماله وجودتها، وبانتمائه لوطنه وسعيه لتطوير منصاته الثقافية وانفتاحه على الجميع مع إيمانه بالتنوع كمصدر يثري المشهد الثقافي.



ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، وخلال لقائها في الوزارة أمس الفنان عاكف نجم في إطار التواصل مع المثقفين والفنانين الأردنيين، الذي قدموا قصص نجاح ونماذج وطنية نعتز بها ، داعية إلى أهمية البناء على المنجزات، والتحضير للمئوية المقبلة برؤية واعية لمتطلبات المستقبل وبرسالة نهضوية وقيم وطنية وإنسانية راسخة .

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