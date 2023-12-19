وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدية ام الرصاص

الوكيل الاخباري - تطلق وزارة الثقافة مشروع مكتبة الأسرة الأردنية في الفترة من 24 وحتى 28 الشهر الحالي من مركز بلدية أم الرصاص في لواء الجيزة في عمان.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يستهدف المشروع جميع مستويات وفئات الأسرة العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وفكر الوسطية والاعتدال، وبناء العقل النقدي، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الأردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن المشروع الذي أطلق عام 2007 برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعد من أهم وأبرز مشروعات الوزارة، التي تسعى إلى تشجيع القراءة، وهو جزء من الصناعات الثقافية الإبداعية.

اضافة اعلان