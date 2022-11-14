وزيرة الثقافة تنعى الفنان الأردني أشرف طلفاح

الوكيل الإخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بمزيد من الحزن والأسى الفنان الأردني أشرف طلفاح، الذي وافته المنية اليوم الاثنين في مصر، بعد أن تعرَّض لاعتداء آثم من قبل مجهولين.

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وقالت النجار في بيان صحفي، إنّ الفنّ الأردني خسر فنّانًا مبدعًا في عزّ عطائه، أسهم مع زملائه من الفنانين الأردنيين والعرب في قطاع الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح ممثلا ومخرجا بتقديم أعمالا ابداعية ومميزة.



وقدّمت خالص التعازي والمواساة لعائلة الفنان طلفاح ولأسرته الكبيرة من خلال اتصال هاتفي مع نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، مؤكّدةً أنّ اسم الفنان طلفاح ومنجزه الابداعي سيظل في ذاكرة أصدقائه من الفنانين، خاصة الشباب الذين ينهضون بمختلف الفنون الدرامية الأردنية في المسرح والتلفزيون والسينما ويكرّسون كلّ جهودهم لتعزيز دور الفنان الأردني وحضوره عربيًّا وعالميا.



وأكدت الوزيرة أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب حيثيات وتفاصيل الحادث والاعتداء الآثم الذي تعرض له الفنان طلفاح وأودى بحياته.



وقالت النجار، "إنّ وزارة الثقافة لتشعر بعظيم الحزن والأسى لرحيل فنان مبدع عُرف بوفائه لعمله وإبداعه فيه، مقدّرةً الحزن الكبير الذي اجتاح نفوس زملاء الفنان الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرقيات التعزية في الوسط الفني، مما يؤكّد على قوة روابط الزمالة والأخوة التي كرّسها الفنان في حياته عبر عطائه الذي لفت الأنظار إليه وكان يبشّر بإبداعات إضافيّة ونوعيّة لولا إرادة الله وقضائه".

بترا