وزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية تجولان على معروضات المنتوجات الشعبية والتراثية بجرش

الوكيل الاخباري - جالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار وبصحبتها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني على معروضات المنتوجات التراثية والشعبية من مستحضرات ومنسوجات وقلائد ومواد غدائية ، في شارع الأعمدة والساحة الرئيسة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته ال37 .
وأبدت الوزيرتان إعجابهما بالمعروضات التي تسهم من خلال مهرجان جرش بدعم الصناعات التراثية وتمكين الأسر المنتجة اقتصاديا ولا سيما المرأة.
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