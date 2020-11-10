وزير الأوقاف ينعى القارئ الشيخ كامل اللالا

الوكيل الإخباري- ‏نعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة القارئ الشيخ كامل اللالا ‏الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الثلاثاء. ‏

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واستذكر الخلايلة مناقب الفقيد، الذي اعتاد الأردنيون سماع تلاوته وابتهالاته منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي في المسجد الحسيني بوسط البلد ومسجد الملك عبد الله الأول.

ويذكر أن الشيخ كامل اللالا رحمه الله من مواليد عام 1944 وقد تفرغ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته منذ الصغر على يد الشيخ حسين بطاح والشيخ مصطفى مرعي رحمهما الله وغيرهما من القُرّاء.

وعين الشيخ اللالا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قارئ في المسجد الحسيني بوسط العاصمة، واشتهر بتلاوته القرآنية وموشحاته الدينية قبيل أذاني الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك، مبتدئا موشحاته بأفلح من قال لا إله إلا الله، والتي كانت جزءاً من وجدان الأردنيين ومعلماً من معالم الشهر الفضيل.



