وزير الإدارة المحلية يوعز بالاستعداد لاستقبال الشتاء

الوكيل الإخباري - أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، بتحديث بيانات خطة طوارئ فصل الشتاء.



ودعا كريشان رؤساء اللجان البلدية ومديري الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة الى تحديث الخطة مع اقتراب فصل الشتاء، من منطلق الواجب والمسؤولية.



وبين في كتاب الإيعاز ان الوزارة تعكف إلى تحديث بيانات الخطة.

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ودعا إلى الإيعاز للمعنيين لمن يلزم بتعبئة نموذج البيانات الموجودة على موقع الوزارة.

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