وزير الاتصال الحكومي : الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة واستجابة للتوجيه الملكي السامي بوضع خطة اتصال شاملة لوضع المواطنين بصورة مختلف الخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً ضمن مسارات التحديث الوطنية، قد أعدت عرضاً شاملاً للخطوات كافة التي اتخذتها في هذا المجال.



وأضاف في بيان أن الحكومة تعمل على تنفيذ الرؤية الاقتصادية ضمن برنامجها التنفيذي الأول 2023-2025 ، وفي السنة الأولى من البرنامج وفق خطة عمل واضحة وبرنامج زمني يشمل مختلف القطاعات وقد خصص له مبلغ 670 مليون دينار في موازنة العام الحالي.



وقال الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي اكد أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد امس حرص الحكومة على ضمان سير تنفيذ الرؤية الاقتصادية وفق اطر زمنية ، قد اعلن عن تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي وأوعز بوضع خطة اتصال حكومية لمتابعة منجزات الرؤية الاقتصادية أولا بأول وإتاحتها للمواطنين وتستهلها بعرض شامل لكافة المؤشرات والإجراءات و المنجزات التي تحققت على هذا الصعيد.

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