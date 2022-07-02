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السبت، 02-07-2022 10:34 م

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اكتمال تفويج حجاج الأردن من المدينة المنورة “الميقات” إلى مكة المكرمة.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، مساء السبت، أوضح الخلايلة أن عملية التفويج إلى مكة المكرمة تمت بسلاسة دون حدوث أي معيقات، مبينا أن الحجاج الأردنيين أدوا مناسك العمرة، وتم إسكانهم في الأماكن المخصصة لهم.

وأشار إلى توفير حافلات ركوب صغيرة من المساكن إلى الحرم المكي، مبينا أنها ستستمر بالنقل في حال كانت الطريق مفتوحة أمامها، وفي حال إغلاق الطرق من قبل السلطات السعودية سنضطر إلى السير على الأقدام.

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