وزير البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري العالمي على مستوى مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي

الوكيل الاخباري - يشارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في الاجتماع الوزاري للتغير المناخي والذي تعقد جلساته في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على مدى يومين، وبدعوة رسمية كانت قد وجهت له من قبل رئيس مؤتمر الأطراف في غلاسكو ( COP26) ألوك شارما ورئيس مؤتمر الأطراف( COP27) وزير خارجية مصر سامح شكري .



وسيركز المؤتمر على الإجراءات العملية اللازمة لدفع التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والمؤتمرات السابقة للأطراف ، ومؤخراً ميثاق ومبادرات غلاسكو للمناخ.

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