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الثلاثاء، 22-08-2023 06:51 م

وزير البيئة يلتقي السفيرة البريطانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة بريطانيا لدى الأردن بريدجيت بريند، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال البيئي بين الأردن والمملكة المتحدة.

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وقدم الوزير الردايدة الشكر للمملكة المتحدة على دعمها لمبادرة "مترابطة المناخ -اللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر المناخ COP-27.


واستعرض الجانبان، استعدادات المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي 28-COP الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


وفي لقاء منفصل، بحث الردايدة، اليوم، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري ريتسيما اندرسن، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن ، التعاون والتنسيق المشترك في المجال البيئي بين الوزارة وكيانات الأمم المتحدة العاملة في الأردن، وبشكل خاص دعم مبادرة "مترابطة المناخ - اللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر المناخ COP - 27.


واستعرض الوزير الردايدة خلال اللقاء استعدادات وزارة البيئة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي 28 - COP.

 




 

 


 

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