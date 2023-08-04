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الجمعة، 04-08-2023 10:53 ص

الحكومة: الشعاب المرجانية في خليج العقبة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

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الوكيل الاخباري - قال وزير البيئة، معاوية الردايدة، إن الشعاب المرجانية في خليج العقبة لديها "المرونة والقدرة" على مواجهة التغيرات المناخية مستندا في ذلك إلى "دراسات علمية".

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جاء ذلك خلال مشاركة الردايدة في أعمال الاجتماع الوزاري الـ 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي استضافته مصر في مدينة الغردقة الخميس، بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء التي تضم الأردن ومصر والسعودية واليمن والسودان والصومال وجيبوتي.


وأشاد الردايدة، بـ "الجهود التي بذلتها جمهورية جيبوتي خلال ترأسها للدورة السابقة والتنسيق من قبل أمانة الهيئة في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الريادية التي تهدف إلى حماية بيئة البحر الأحمر، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والصيد المستدام"، كما ثمن "الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية برئاستها للدورة الحالية ومواصلة الجهود في تحقيق المزيد من التقدم".


وأكد الردايدة، أن "التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، تتطلب تضافر الجهود الإقليمية في حماية عناصر التنوع الحيوي في بيئة البحر الأحمر والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، خاصة وأن الدراسات العلمية تشير إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة، لديها المرونة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية".


 




 

 


 

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