ورشة حول الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق باربد

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية حماية البيئة في مديرية بيئة إربد اليوم الاثنين، ورشة عمل حول مشروع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية عليه.



وأكد مدير مديرية البيئة في محافظة إربد المهندس فوزي العكور، أهمية الورشة في معرفة كيفية الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق وتقنين استخداماتها نظرا لخطورتها البيئية والصحية على الفرد والمجتمع.



وأشار إلى أن الوزارة تولي هذا الموضوع الأهمية الكبيرة بالتعاون مع جميع الشركاء، لإنجاح مشروع إدارة النفايات المحتوية على الزئبق بأفضل الطرق العالمية والمتقدمة.

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