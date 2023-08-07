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عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

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الإثنين، 07-08-2023 08:07 م

عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار وزير البيئة لشؤون الاعلام الدكتور أحمد عبيدات، ضبط ما يقارب 40 ألف مخالفة بيئية، خلال عامين.

وأضاف الدكتور عبيدات أن من ابرز المخالفات التي تم ضبطها كانت طرح المياه العادمة والنفايات السائلة وطمم مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لذلك، مبينًا أن حرائق الغابات وحرق النفايات بطريقة غير سليمة من اهم الأسباب لزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجةً للغازات السامة المنبعثة عند احتراق الغابات.

وأكد ان من اهم الأهداف التي تسعى وزارة البيئة لتحقيقها هي مواجهة حرائق الغابات والأشجار بالتعاون مع مديرية الامن العام والدفاع المدني ووزارة البيئة ووزارة الزراعة للتصدي لهذه الظاهرة للحيلولة دون وقوع الحرائق، منوهًا إلى أنه يتم العمل على مشاريع لزراعة الأشجار ضمن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة في جميع انحاء المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية البيئة؛ وذلك لزيادة الرقعة الخضراء داخل المملكة والتي لا تتجاوز 1٪؜.

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