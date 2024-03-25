مدير الأمن العام يلتقي السفير البريطاني في الأردن

الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الاثنين، السفير البريطاني في عمان، فيليب هول.

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وبحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، وجددا توقيع الاتفاقية المتعلقة ببناء القدرات التدريبية والفنية، وتطوير الأداء الهادف لخدمة المجتمع.



وأكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على توطيد أطر الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما تبادل الخبرات العملية والتدريبية الحديثة، وتطوير الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للموطنين، مشيدا بمستوى التعاون بين مديرية الأمن العام والجانب البريطاني.



بدوره، ثمن السفير البريطاني الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة وضرورة الاستمرار في تحديثها، مؤكدا حرص بلاده على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في خدمة البلدين الصديقين.