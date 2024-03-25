الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

ضبط 593 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

"المواصفات": 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات منذ بداية رمضان

الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني

التدريب المهني: إنشاء أكاديمية لفنون الطهي في العقبة

سرايا القدس: قصفنا بالهاون تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود

تعرف على سعر إقتناء ليرة الذهب في الأردن

الإثنين، 25-03-2024 07:56 م

مدير الأمن العام يلتقي السفير البريطاني في الأردن

1711376674384


الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الاثنين، السفير البريطاني في عمان، فيليب هول.

اضافة اعلان


وبحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، وجددا توقيع الاتفاقية المتعلقة ببناء القدرات التدريبية والفنية، وتطوير الأداء الهادف لخدمة المجتمع.


وأكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على توطيد أطر الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما تبادل الخبرات العملية والتدريبية الحديثة، وتطوير الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للموطنين، مشيدا بمستوى التعاون بين مديرية الأمن العام والجانب البريطاني.


بدوره، ثمن السفير البريطاني الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة وضرورة الاستمرار في تحديثها، مؤكدا حرص بلاده على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في خدمة البلدين الصديقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2024-03-25 at 7.42.57 PM

المياه تقيم يوما حواريا بمناسبة اليوم العالمي للمياه

ZuCsg6caMlFj2AuKFfGWIsBqhNZKhbzmZy2Ov9Tp

ضبط 593 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي

1711377721252

الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشرقية ويشارك مرتبات كتيبة الهندسة مأدبة الإفطار

6202123141055481232741

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

1711376821148

الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي

أخبار متعلقة
28-2-2023_15_31_02_GomhuriaOnline_9451677591062

ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

1608219163534

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا

image (1)

إطلاق القيمة الإدارية في جميع مديريات دائرة الأراضي ونشرها للاعتراض

WhatsApp Image 2024-02-28 at 12.05.31 PM

وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير البلغاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

واجهة-14

الخرابشة: الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية