وزير التربية: توجه لبناء مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحان التوجيهي إلكترونيا

الوكيل الإخباري

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- كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة توجه الوزارة لبناء مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" إلكترونيا، مع انتقاء 500 مدرسة لتأهيل مختبرات الحاسوب فيها لعقد الامتحانات إلكترونيا.وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصدد فحص كفاءة نظام بنوك الأسئلة من حيث الأمان والأداء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لافتا إلى أن نظام بنوك الأسئلة جزء من إصلاح امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".وأضاف أنه سيتم التشغيل الفعلي لنظام بنوك الأسئلة وربطه مع أنظمة التعلم في الوزارة، والتجريب الاستطلاعي للنظام من خلال اختبارات مدرسية ووطنية.وأشار محافظة إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام الحالي باستضافة نظام بنوك الأسئلة على الخدمة السحابية وبدء التشغيل التجريبي للنظام.وتابع أنه تم عقد عدة ورشات تدريبية للكوادر المعنية وتشكيل فرق وطنية من المشرفين التربويين والإداريين والفنيين المعنيين بتشغيل النظام وكتابة الفقرات الاختبارية.وكانت استضافت وزارة الاتصال الحكومي مؤتمرا صحفيا لوزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).