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الإثنين، 02-10-2023 01:30 م

وزير التربية: المطاعيم التي تعطى لطلبة المدارس آمنة والحصبة مرض خطير جدا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن المطاعيم التي تعطى للطلبة في المدارس آمنة وموثوقة.

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وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الشركة التي تنتج المطاعيم موثوقة وقدمت التقارير التي تثبت مأمونية المطاعيم كما أنها مجربة على مدار سنوات.

 

وأضاف أنه من المؤسف التضليل الذي يواجه الحملة الحالية مما تسبب بإثارة الخوف لدى الطلبة وذويهم، داعيا إياهم إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن المطاعيم والحصول عليها حفاظا على سلامتهم.

 

وأشار إلى أن الحصبة مرض خطير جدا وقد تسبب الشلل نظرا لخطورتها على الأطفال وقد تهدد حياتهم.

 

 

 




 

 


 

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