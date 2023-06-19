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الإثنين، 19-06-2023 05:57 م

الخطيب : صرف منح وقروض الطلبة اعتباراً من الثلاثاء

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الوكل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن المبلغ المخصص للمرحلة الأولى من صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض من صندوق دعم الطالب والتي ستبدأ الثلاثاء تجاوز 4 ملايين دينار.

وأوضح خلال حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من صرف مستحقات “المنح والقروض” تغطي 60% – 70% من الطلبة المستهدفين والبالغ عددهم 83 ألف طالب وطالبة، مؤكدا العمل على صرف مستحقات باقي الطلبة قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك أو بعدها بحسب المتوفر من مخصصات مالية في الصندوق.

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