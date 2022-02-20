الأحد 20-02-2022
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الأحد، 20-02-2022 04:43 م

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس، أن جميع الكتب المدرسية متوفرة ولا يوجد أي نقص فيها، مشددا على أن الوزارة قامت بتوزيعها على المدارس اليوم.
 
وقال في تصريحات صحفية إن الوزارة أجرت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي مبكرا وتوفير البيئة الآمنة للطلبة، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى التشديد على اجراءات السلامة العامة وتوعية الطلبة بضرورة الالتزام بها.

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