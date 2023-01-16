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الإثنين، 16-01-2023 02:19 م

وزير التربية: نتائج تكميلية التوجيهي خلال الثلث الأول من شهر شباط القادم

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الوكيل الاخباري- اختتمت اليوم الاثنين جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022 التي شارك بها نحو مائة ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية. 

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وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافطة عن شكره لجميع الكوادر التي قامت على عقد الامتحان لجهودهم العظيمة وما تمتعوا به من حرفية ومهنية، وحسن إدارة والتزام بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة، حرص الجميع على توفيرها لأبنائنا الطلبة،مجددا ثقته بأن يكون هذا الإنجاز لبنة نبني عليها، تضاف إلى سجلنا الأردني الحافل بقصص النجاح.


كما أعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؛ هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.
ووجه الدكتور محافظة أجمل كلمات الشكر والثناء لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ لما تحلوا به من وعي كبير وتعاون والتزام كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.


وأشار إلى أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الامتحانات تسير وفق المخطط له، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الثلث الأول من شهر شباط القادم.


يذكر أن الدورة الامتحانية المنتهية اليوم سجلت أعلى مستويات الانضباط، من حيث تدني عدد المخالفات، و تدني عدد الملاحظات والشكاوى حول الامتحانات سواء من خلال رصد غرف العمليات أو من خلال وسائل الإعلام والاتصال التي كانت الوزارة ترصدها وتتابعها بكل اهتمام.

 




 

 


 

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