وزير التربية والتعليم يلتقي وفد مجلس الشورى القطري

الوكيل الاخباري - أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال لقائه اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي والوفد المرافق، بالتطور الكبير الذي تشهده المؤسسة التربوية والتعليمية القطرية في التعليم الجامعي والمدرسي.

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وبحسب بيان للوزارة، أكد محافظة عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية، واستمرار هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التعاون القائم خاصة في المجال التربوي والتعليمي.



وأشار الوزير إلى أن الأردن يفتح أبوابه للطلبة القطريين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية، وتقديم الخبرات والكوادر التعليمية المؤهلة للمساهمة في النهضة التعليمية القطرية.



بدورها، أعربت الدكتورة السليطي عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة الحرص على تمتين العلاقة الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات، ولاسيما التعليمية منها.



ولفتت إلى الدور الكبير للكوادر الأردنية في المساهمة بالنهضة التعليمية القطرية سواء في التدريس أو تطوير المناهج أو تدريب المعلمين، معربة عن أملها في استمرار بالاستفادة منها.

وأشادت بالتطور المستمر في العملية التعليمية الأردنية في مختلف مجالاتها، والاهتمام الكبير بفئة ذوي الإعاقة من الطلبة، ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.



وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.