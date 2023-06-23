التربية تعلن عن توفر شواغر - تفاصيل

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التربية والتعليم شواغر في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وتاليا تفاصيل الوظائف وشروط اشغالها



شواغر مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز



--شروط إشغال وظيفة مدير مدرسة لمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

يشترط فيمن يتقدم إلى وظيفة مدير مدرسة ما يأتي:

• ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس وأن يكون لديه مؤهل تربوي بعد البكالوريوس لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة.

• أن يكون قد عمل في وزارة التربية والتعليم مدة لا تقل عن (10) سنوات، منها (5) سنوات في الإدارة المدرسية (مساعد أو مدير) و (5) سنوات في التعليم.

• ألا تقل درجته عن الخامسة.

• ألا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً في آخر سنتين, ولا تعتمد سنة تقديم الطلب.

• أن يخلو ملفه من أي إجراءات تأديبية سارية المفعول عند تقديمه طلب النقل إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز سنداً لنص المادة (154) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

• أن يكون حاصلاً على رتبة معلم أول/إداري تربوي أول كحد أدنى.



--شروط إشغال وظيفة مساعد مدير مدرسة لمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

يشترط فيمن يتقدم إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة ما يأتي:

• ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس وأن يكون لديه مؤهل تربوي بعد البكالوريوس لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة.

• أن يكون قد عمل في وزارة التربية والتعليم مدة لا تقل عن (7) سنوات، منها (5) سنوات في مجال التعليم و (2) سنة معلم في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز.

• ألا تقل درجته عن السادسة.

• ألا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً في آخر سنتين, ولا تعتمد سنة تقديم الطلب.

• أن يخلو ملفه من أي إجراءات تأديبية سارية المفعول عند تقديمه طلب النقل إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز سنداً لنص المادة (154) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

• أن يكون حاصلاً على رتبة معلم أول/إداري تربوي أول كحد أدنى.



--شروط إشغال وظيفة معلم في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

يشترط فيمن يتقدم إلى وظيفة معلم في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ما يأتي:

• ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس.

• أن يكون قد عمل في التعليم في وزارة التربية والتعليم مدة لا تقل عن (5) سنوات، منها سنتين في تدريس المرحلة الأساسية العليا وثلاث سنوات في تدريس المرحلة الثانوية، ولازال معلمًا.

• ألا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً في آخر سنتين, ولا تعتمد سنة تقديم الطلب.

• أن يخلو ملفه من أي إجراءات تأديبية سارية المفعول عند تقديمه طلب النقل إلى وظيفة معلم في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز سنداً لنص المادة (154) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

• أن يكون حاصلاً على رتبة معلم كحد أدنى.

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