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السبت، 24-07-2021 05:53 م

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، السبت، ثقة الوزارة بقدرة كوادرها على تنفيذ خطة الاستعدادات للعودة للمدارس، وتعول الكثير على وعي الطلبة وأولياء أمورهم وحرص معلميهم في تحقيق أهداف خطة تعويض الفاقد التعليمي، مشيرا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة إعلامية لتوعية جميع أطراف العملية التعليمية بأهمية هذه الخطة، لافتا إلى أهمية دور مديري التربية والتعليم ومديري المدارس ووسائل الإعلام في تحقيق ذلك.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهج العمل الميداني والتواصل الفعال في تنفيذ استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث رصدت الاحتياجات بطريقة علمية، وشكلت الفرق الميدانية لمعالجة التحديات على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت نسبة كبيرة من استعداداتها، خاصة فيما يتعلق بطباعة الكتب وصيانة المقاعد والأثاث والأبنية، وإعداد البروتوكول الصحي الذي ستطبقه في مدارسها.

وأشار إلى أن الاستعدادات تتضمن تهيئة الطلبة نفسيا واجتماعيا بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم نفس - اجتماعي سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.

 




 

 


 

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