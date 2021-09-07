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الثلاثاء، 07-09-2021 02:29 م

وزير التربية يكشف عن خطط وإجراءات قادمة للمدارس والجامعات

وزير التربية


الوكيل الإخباري - رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس أعمال مؤتمر ” نهضة التعليم في الأردن في مائة عام والذي نظمته جامعة مؤتة بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يوسف القسوس ورئيس مجلس اعتماد هيئات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، وبمشاركة واسعة من فعاليات جامعية و طلابية ومجتمعية وتربوية.

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وأكد أبو قديس، خلال رعايته المؤتمر، أن الأردن و بمئوية الأولى قدم نموذجا متقدما من الصمود والعطاء والتميز حيث واكبت نهضته مسيرة الوطن على امتدادها، مذللا التحديات والصعاب بالطموح والتطلع نحو مستقبل يمضي بالأردن عنوانا بالأصالة والحضارة إلى ما تصبوا اليه امال قيادته وشعبه.


وقال إن وزارة التعليم تبنت استراتيجية وخطة وطنية طموحة للارتقاء بجوانب التعليم والتعليم العالي كافة، لافتا الى الرعاية الملكية السامية وحرص جلالته الدائم نحو السير قدما في توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة الطلبة وتعليمهم.


وأشار إلى أن نهضة التعليم في الأردن تبعث في النفس الفخر والاعتزاز بالمكتسبات والمخرجات منوها بهذا الصدد إلى أنه لم يكن في الأردن في السابق سوى جامعة واحدة واليوم يحظى بـ 38 جامعة تحتضن 350 ألف طالبا و11 ألف عضو هيئة تدريس، مؤكدا أن هذه النقلة لا تقتصر على التعليم العالي حيث شهدت مدارس المملكة تزايدا في الإقبال على التعليم ليصل عددها إلى 7260 مدرسة.


ونوه أبو قديس إلى أن جلالة الملك خصّ التعليم باهتمام من خلال أوراق جلالته النقاشية حيث أشار خلال الورقة النقاشية السابعة إلى أهمية الحفاظ على المنجز النوعي التعليمي وتجويده واكسابه المهارات الكفيلة بالوصول به نحو التطلعات النهضوية والتنموية الشمولية.


ولفت إلى أن التطلعات في مجال التعليم العالي تركزت على إعادة النظر بالتخصصات والبرامج وتحديثها وتطويرها وفقا لمتطلبات المرحلة وطرح واستحداث برامج وتخصصات يتطلبها سوق العمل والمضي بتنفيذ خطة الدمج للتعليم الالكتروني و الوجاهي في الجامعات.

 

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