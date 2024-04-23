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الثلاثاء، 23-04-2024 06:45 م

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

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الوكيل الاخباري - قال  وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إنه تقرّر البدء بتوزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءا من الصف العاشر، ضمن خطة توزيع الطلبة على المسارات التعليمية ، مشيرا إلى أن المسار المهني التقني BTEC، الذي ينفذ بالشراكة مع شركة "بيرسون"، يطرح للطلبة (10) اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل، هي الأعمال، والزراعة، والهندسة، والفن والتصميم، والشعر والتجميل، والسياحة والسفر، والبناء والإنشاءات‏ الفندقة والضيافة، إضافة إلى الوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.

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وبين أن المسار الأكاديمي يتكون من 6 حقول هي الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، والقانون والعلوم الشرعية، واللغات والعلوم الاجتماعية، إضافة إلى الحقل الصحي، والهندسي.


وفيما يتعلق في اختبار PISA، أكد أن الأردن شارك في العام 2022، إلى جانب حوالي 81 دولة عربية وأجنبية في الاختبار، مشيرا إلى أن انخفاض أداء طلبة الأردن في اختبار PISA، جاء متوقعا لعدة أسباب أهمها انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي لما يقارب عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أن فترة التعرض للمناهج المطورة لم تكن كافية لينعكس أثرها على أداء الطلبة.


وبين أنه تم تشكيل فريق لدراسة نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية، وإعطاء الاختبارات الدولية أولوية متقدمة في سياسات التعليم لتشمل مختلف المستويات التعليمية، إضافة إلى قيام الوزارة بالعمل على تطبيق برنامج علاجي مستمر لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

 

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