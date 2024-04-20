توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - كرّم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، الوفد الأردني المشارك بالمسابقة الدولية للمشاريع العلمية والهندسة والمؤتمر الدولي، التي أقيمت في تونس بمشاركة 36 دولة.

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وأكد الدكتور محافظة اعتزازه بالطلبة المبدعين، مشيدًا بتميز العديد من مدارس المملكة خلال مشاركاتها الدولية، ومثنيًا على جهود الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور التي ساهمت في توفير البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذه الإنجازات.



ودعا الإدارات المعنية في الوزارة ومديريات التربية والتعليم والإدارات المدرسية إلى تفعيل الخطط والبرامج النوعية في مجال التميز والإبداع ومأسسة هذا المجال المهم في العملية التعليمية.



واستمع محافظة لعرض قدمه الطلبة حول المشاريع التي شاركوا فيها بالمسابقة، معربًا، عن شكره للطلبة المشاركين بالمسابقة وأسرهم ومعلميهم وإدارات مدارسهم، ولكل الجهود التي تسهم في تعزيز ومساندة المعلمين والطلبة للمشاركة في هذه المنافسات.