الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

العقبة الخاصة تنهي أتمتة 157 خدمة إلكترونية

الصفدي يبحث ونظيره الكوري وقف الحرب على غزة

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية

الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية يشارك في قمة الخليج للشؤون الدوائية

وزير البيئة يلتقي المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

بحث التعاون بين صندوق حياة للتعليم وجامعة الطفيلة التقنية

المراشدة يُناقش اتجاهات الصحفيين الأردنيين نحو الوظائف الإعلامية التي تؤديها البرامج الحوارية الإذاعية

وفاة الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني بعد مسيرة حافلة

الإثنين، 22-04-2024 06:13 م

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - يعقد وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "المسارات التعليمية والاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

اضافة اعلان


ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713796077981

العقبة الخاصة تنهي أتمتة 157 خدمة إلكترونية

الصفدي 2

الصفدي يبحث ونظيره الكوري وقف الحرب على غزة

1713797288615

الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية يشارك في قمة الخليج للشؤون الدوائية

1713797073986

وزير البيئة يلتقي المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

1713797642521

بحث التعاون بين صندوق حياة للتعليم وجامعة الطفيلة التقنية

-36229383

جلسة حوارية في أمانة عمان حول مخرجات منظومة التحديث السياسي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

320246164040337765402

توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن المدارس

11202316233738667895948

اهالي غزة : المستشفى الاردني وحيدا يقدم خدماته مجانا

التربية

التربية تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الأحد

e

جلسة تثقيفية بالاغوار الشمالية حول التوعية المرورية