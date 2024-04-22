اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري - يعقد وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "المسارات التعليمية والاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).