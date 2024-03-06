وزير التربية يلتقي مدير عام منظمة "اليونسكو"

الوكيل الإخباري- التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عن الفترة 2025 - 2029.

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وأكد الدكتور محافظة، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، محمد سمير، والوزير المفوض ومنسق حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وائل عبد الوهاب، دعم ومساندة العناني لهذا المنصب، متمنيًا التوفيق والنجاح في هذه المهمة.