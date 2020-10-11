الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول اسماء الوزراء الجدد وموعد أداء الحكومة اليمين

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

إغلاق مبنى بلدية سحاب بعد تسجيل اصابات كورونا

بريطانيا: 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

ترامب: لدي مناعة ضد فيروس كورونا

هيئة الرعاية الصحية البريطانية تحذر من سرعة انتشار كورونا في البلاد




الأحد، 11-10-2020 07:26 م

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

1020205182123637403400


الوكيل الاخباري - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الاحد، في لقاءين منفصلين مع ممثلين عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وائتلاف المدارس الخاصة التحديات التي تواجه المدراس في هذا القطاع.

وأكد الدكتور النعيمي، حرص الوزارة على ضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، داعيا إلى ايجاد تفاهمات بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور في ظل الظروف الحالية،  بما يضمن حقوق جميع الأطراف وعلى رأسها حق الطالب في التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن قرار التحول إلى التعلم عن بعد جاء في ضوء تغير الحالة الوبائية والاعتبارات الصحية لحماية الطلبة  والمعلمين والكوادر المساندة والمجتمع، مبينا ان التحول الرقمي في التعليم هو خيار المستقبل وأن التعليم الالكتروني هو معزز وداعم للتعليم المباشر ولا بد للمؤسسات التعليمية أن تسعى الى تطوير الأدوات والوسائل والمضامين التي تضمن تحولا شاملا في المنظومة التعليمية. 

وطرح ممثلو المدارس الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل الظروف الحالية، مشيرين لبعض المقترحات التي وعد الوزير النعيمي بدراستها للوصول إلى حلول ملائمة.

اضافة اعلان
 

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أمين عام الوزارة  للشؤون الإدارية والمالية، تضم ممثلين عن وزارة العمل وأصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور والمعلمين للوصول إلى توصيات وتوجهات محددة في المسار التشريعي؛ تضمن حقوق الطالب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة والمعلمين على أن تبدأ اللجنة عملها الأسبوع المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

920202491943804163562

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

وزارة التربية والتعليم

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

ffff

الاميرة بسمة تعلن اطلاق بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة ام الحسين 2020 عمان

10202010105443440611663

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

920201811488412375634

إغلاق مركز صحي في كفرنجة لإصابة ممرض بكورونا

أخبار متعلقة
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

مدرسة

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس

وو

تمديد إغلاق وزارة الإدارة المحلية

وزير

تصريح هام من وزير التربية بشأن تعليق دوام المدارس

9202021115935529665589

موعد اعلان قرار العودة الى المدارس بالاردن