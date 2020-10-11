وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الاحد، في لقاءين منفصلين مع ممثلين عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وائتلاف المدارس الخاصة التحديات التي تواجه المدراس في هذا القطاع.



وأكد الدكتور النعيمي، حرص الوزارة على ضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، داعيا إلى ايجاد تفاهمات بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور في ظل الظروف الحالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وعلى رأسها حق الطالب في التعليم.



وقال وزير التربية والتعليم، إن قرار التحول إلى التعلم عن بعد جاء في ضوء تغير الحالة الوبائية والاعتبارات الصحية لحماية الطلبة والمعلمين والكوادر المساندة والمجتمع، مبينا ان التحول الرقمي في التعليم هو خيار المستقبل وأن التعليم الالكتروني هو معزز وداعم للتعليم المباشر ولا بد للمؤسسات التعليمية أن تسعى الى تطوير الأدوات والوسائل والمضامين التي تضمن تحولا شاملا في المنظومة التعليمية.



وطرح ممثلو المدارس الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل الظروف الحالية، مشيرين لبعض المقترحات التي وعد الوزير النعيمي بدراستها للوصول إلى حلول ملائمة.

اضافة اعلان



كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، تضم ممثلين عن وزارة العمل وأصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور والمعلمين للوصول إلى توصيات وتوجهات محددة في المسار التشريعي؛ تضمن حقوق الطالب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة والمعلمين على أن تبدأ اللجنة عملها الأسبوع المقبل.



